Придя в магазин, Винни Пух обнаружил, что горшочек для меда подорожал на 60%, а мед подешевел на 60%, и теперь горшочек и мед в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом? а - не изменилась, б - увеличил...

Придя в магазин, Винни Пух обнаружил, что горшочек для меда подорожал на 60%, а мед подешевел на 60%, и теперь горшочек и мед в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом? а - не изменилась, б - увеличилась на 30 %, в - уменьшилась на 20 %, г - уменьшилась на 30 %, д - уменьшилась на 36 %