Придя в магазин, Винни Пух обнаружил, что горшочек для меда подорожал на 60%, а мед подешевел на 60%, и теперь горшочек и мед в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом? а - не изменилась, б - увеличил...
Придя в магазин, Винни Пух обнаружил, что горшочек для меда подорожал на 60%, а мед подешевел на 60%, и теперь горшочек и мед в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом? а - не изменилась, б - увеличилась на 30 %, в - уменьшилась на 20 %, г - уменьшилась на 30 %, д - уменьшилась на 36 %
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть горшочек стоил x, а мёд y. 60 % это 3/5 После изменения цен горшочек стал стоить (1 + 3/5)х = 8x/5, мед - (1 - 3/5)y = 2у/5. Составляем уравнение: 8x/5=2y/5, из этого уравнения следует, что y=4x. Изначально горшочек с мёдом стоил (х + у) = (х + 4x) = 5х, стал стоить 8x/5 (8/5 : 2/5)х = 16х/5 = 3,2 х Составляем пропорцию: 5х - 100% 3,2 х - ?% Из пропорции мед с горшочком стал стоить 64%. То есть подешевел на 36% ОТВЕТ: д уменьшилась на 36 %