Приехала к царевне Елена свататься шестнадцать заморских принцев, которые говорят на немецком, английском и французском языках. Пятеро из них говорят только на французском языке, четыре-только на немецком, а трое- только на анг...

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Приехала к царевне Елена свататься шестнадцать заморских принцев, которые говорят на немецком, английском и французском языках. Пятеро из них говорят только на французском языке, четыре-только на немецком, а трое- только на английском.Двое владеют английским и французским языками. Остальные говорят сразу на трех языках. Определи, сколько принцев говорят сразу на трех языках?

Автор: Гость