Приготовленный из ягод сок разлили в банки. Получилось 15 банок, по 3л в каждой, и ещ?? осталось 2л сока. Сколько литров сока приготовили?
Математика
Приготовленный из ягод сок разлили в банки. Получилось 15 банок, по 3л в каждой, и ещ?? осталось 2л сока. Сколько литров сока приготовили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*3+2=47 литров сока всего было
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