Приготовленный из ягод сок разлили в банки. Получилось 15 банок, по 3л в каждой, и ещ?? осталось 2л сока. Сколько литров сока приготовили?

Математика

Приготовленный из ягод сок разлили в банки. Получилось 15 банок, по 3л в каждой, и ещ?? осталось 2л сока. Сколько литров сока приготовили?

Автор: Гость