Приготовленный корм для животных хватает на 75 коров на 184 дней .Если увеличить количество коров ещё на 40, тогда на сколько дней будет хватать корм?
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Приготовленный корм для животных хватает на 75 коров на 184 дней .Если увеличить количество коров ещё на 40, тогда на сколько дней будет хватать корм?
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