Приготовте, используя дополнительный материал, устное сообщение о самых знаменитых сооружениях древности - египетских пирамидах. почему они считаются первыми из семи чудес света?

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Египетские пирамиды были построены в те далёкие времена, когда держава на Ниле была самым богатым и процветающим государством Древнего мира. Их молчаливое благородство долго будоражило людские умы - чего стоят только пирамиды Гизы, признанные одним из величайших творений за всю историю человечества. Можно легко догадаться, какую роль в жизни древнего общества играли цари-фараоны, ведь именно в их честь возводились эти внушительные сооружения. Пирамиды строились на протяжении почти всей истории Египта, но лучшие из них были воздвигнуты в период между III и VI династиями (до 2325 г. до н.э.). 4000 лет спустя египетские пирамиды всё ещё сохраняют своё великолепие, воплощая в себе благородное прошлое древней страны.ФараонПериод правления III и IV Династии принёс в Египет стабильность и процветание, породив, тем не менее, тот самый уникальный образ фараона, к которому мы привыкли. Будучи одновременно существом и смертным, и божественным, правитель был, согласно местным верованиям, избранным богами проводником между загробным миром и миром живых. Очевидно, что в этом случае логично было поддерживать статус владыки и после смерти, когда он становился "Осирисом", богом мёртвых. Новый фараон, в свою очередь, принимал титул "Гора", бога-сокола, защитника солнечного бога Ра.Древние египтяне верили, что частица души погибшего фараона, называемая "ка", оставалась в его теле навечно. Чтобы обеспечить сохранность столь ценной материи, тело повелителя мумифицировали. Вместе с ним в загробный мир отправлялись золотые сосуды, пища, мебель и другие личные вещи. Богатства правителя были нужны не только ему самому, но и отправлявшейся с ним свите - родственникам, слугам и жрецам.Как и любому богу, мёртвому фараону нужен был свой храм. Именно этой цели и служили все гробницы.Первые пирамидыСо времён начала Династической эры (около 2950 года до н.э.) королевские гробницы выбивались в скалах; остовом для них служили прямоугольные постройки, называемые "мастабы". Именно эти сооружения стали предками пирамид.Первую пирамидальную постройку в Египте возвели примерно в 2630 году в Саккаре для фараона Джосера. Это архитектурное творение, зовущееся теперь "Ступенчатой пирамидой", по сути представляло собой обычную мастабу с несколькими дополнительными ярусами. Автором сооружения был Имхотеп, жрец и лекарь; спустя несколько сотен лет он станет святым покровителем писцов и врачей. Его постройка включала в себя шесть ярусов, сделанных из камня взамен более привычного для египтян глиняного кирпича. Общая высота пирамиды составляла 62 метра, что делало её в своё время самым высоким сооружением на планете. В дополнение к главному зданию было также возведено несколько храмов и алтарей, образующих комплекс со множеством внутренних дворов.Пирамида, возведённая в честь Джосера, стала стандартом де-факто для более поздних правителей; к сожалению, ни одна из их гробниц не дошла до наших дней. Чуть позже фараон Снофру возведёт для себя первую "гладкую" пирамиду, ныне известную, как Розовая пирамида Дахшура. Это название она получила за любопытный оптический эффект: при заходе солнца внешние стены пирамиды окрашиваются в розовый цвет.