Приходя в школу, мистер Фокс здоровается со всеми одноклассниками (кроме, разумеется, самого себя). К началу уроков мистер Фокс не успел поздороваться ровно с 14 от общего чи сла учеников своего класса, в том числе, с мистером Фордом. А мистер Форд к этому времени поздоровался ровно с 113 из тех одноклассников, с которыми поздоровался мистер Фокс. Какое наименьшее число учеников может быть в классе?