Приходя в школу, мистер Фокс здоровается со всеми одноклассниками (кроме, разумеется, самого себя). К началу уроков мистер Фокс не успел поздороваться ровно с 14 от общего чи сла учеников своего класса, в том числе, с...
Приходя в школу, мистер Фокс здоровается со всеми одноклассниками (кроме, разумеется, самого себя). К началу уроков мистер Фокс не успел поздороваться ровно с 14 от общего чи сла учеников своего класса, в том числе, с мистером Фордом. А мистер Форд к этому времени поздоровался ровно с 113 из тех одноклассников, с которыми поздоровался мистер Фокс. Какое наименьшее число учеников может быть в классе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
26 минимум мистер фокс поздоровался с 1/4, значит с 6 учениками мистер форд поздоровался с 1/13, значит с 2 учениками