/ Приходилось ли вам защищать честь класса школы на испортив юных соревнованиях о??импиадах по различным предметам в школ юных Какие чувства вы при этом испытывали

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/ Приходилось ли вам защищать честь класса школы на испортив юных соревнованиях о??импиадах по различным предметам в школ юных Какие чувства вы при этом испытывали

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