/ Приходилось ли вам защищать честь класса школы на испортив юных соревнованиях о??импиадах по различным предметам в школ юных Какие чувства вы при этом испытывали
Другие предметы
/ Приходилось ли вам защищать честь класса школы на испортив юных соревнованиях о??импиадах по различным предметам в школ юных Какие чувства вы при этом испытывали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да) отвагу и гордость)
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Ребят нужно очень срочно♥Составить по 3 предложения со словами MAKE UP,MAKE OUT,MAKE UP(with sb)Спасибо заранее♥