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Приклади 5 не словосполучень
Приклади 5 не словосполучень
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Цвітуть квіти, між деревами, жито і пшениця, під столом, біжить ріка
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