Прикоснись к наружному углу глаза для обнаружения рецепторов мигательного рефле??са. Произошло ли мигание? Почему?
Биология
Прикоснись к наружному углу глаза для обнаружения рецепторов мигательного рефле??са. Произошло ли мигание? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, произошло мигание, это обусловлено безусловным, врожденным рефлексом, в данной области находятся нервные окончания, которые по восходящим путям передаются в головной мозг, и по нисходящим путям идут к рабочему органу(глазу), поэтому происходит мигание
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