Прилетел болотный лунь большой любитель птичьих яиц. Тогда трясогузка помчались ??а ним, как комары. К трясогузкам присоединились две вороны и другие птицы, стерегущие свои гнезда, где выводились птенцы. У громадного хищника бы...

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Прилетел болотный лунь большой любитель птичьих яиц. Тогда трясогузка помчались ??а ним, как комары. К трясогузкам присоединились две вороны и другие птицы, стерегущие свои гнезда, где выводились птенцы. У громадного хищника был жалкий вид. Этакая махина улепетывала от птичек во все лопатки. 1)Текста найди словосочетания в которых слово, обозначающее предмет (имя существительное), командует словом-названием признака (именем прилагательным).

Автор: Гость