применяя распределительное свойство умножения вынесите общий множитель за скобки вычислите 1 ) 2/5 * 6/13 + 1/4 * 6/13 2) 5/8 * 5/6 - 1/4 * 5/6 3) 3/5 - 3/5 *2/7 4) 1/7 * 1/8 + 1/7 *1/6 помогите поставила 25 баллов
Алгебра
применяя распределительное свойство умножения вынесите общий множитель за скобки вычислите 1 ) 2/5 * 6/13 + 1/4 * 6/13 2) 5/8 * 5/6 - 1/4 * 5/6 3) 3/5 - 3/5 *2/7 4) 1/7 * 1/8 + 1/7 *1/6 помогите поставила 25 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1) (6/13*2)+(2/5*1/4) 2) (5/6*2)-(5/8*1/4) 3) 3/5-(3/5*2/7) 4) (1/7*2)+(1/8*1/6) решишь сам
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