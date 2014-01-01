Пример (1027+ 987):58-13=
Разное
Пример (1027+ 987):58-13=
Ответ(ы):
Гость:
1027+987=2014; 2014:58~35; 35-13=22. Ответ: 22.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не заним...
Разное
Разное
What to use- Most people from towns travel a long way to work ... or The most people from town travel to work...? Why?
Разное
Разное
Виноград при сушке теряет 70% своей массы Сколько изюма сушеного винограда получится из 100 килограмма 250 килограмма 80 килограммов свежего виногр...
Разное