Пример биологического фактора эволюции человека:1) общение друг с другом с помощью устной и письменной речи; 2) способность передавать приобретенные признаки по на¬следству; 3) трудовая деятельность; 4) испол...

Пример биологического фактора эволюции человека:1) общение друг с другом с помощью устной и письменной речи; 2) способность передавать приобретенные признаки по на¬следству; 3) трудовая деятельность; 4) использование одежды. 3. Человек в отличие от животных воспринимает слово как: 1) сочетание отдельных звуков; 2) выражение определенной мысли; 3) набор звуков, не связанных друг с другом; 4) звуковой сигнал. 4. Человек в отличие от человекообразных обезьян обладает: 1) способностью к трудовой деятельности; 2) четырехкамерным сердцем; 3) заботой о потомстве; 4) объемным зрением 5. Как называлась группа человекообразных обезьян, состоящая из наиболее ранних приматов? 1) антропоиды 2) понгиды 3) гоминиды 4) долгопяты