Пример использования воды человеком в промышленности

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Пример использования воды человеком в промышленности
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Гость:
Вода нужна для создания многих вещей. Например: для сплавки разных металлов, для водоснабжения системы воздушного охлаждения, вода используется как охладитель ядерного реактора.
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