Пример литературного произведения где четко показан пример мужества в повседнев??ых поступках к примеру :Мальчик разбил вазу и признался в этом.Нужны только литературные примеры

Литература

Пример литературного произведения где четко показан пример мужества в повседнев??ых поступках к примеру :Мальчик разбил вазу и признался в этом.Нужны только литературные примеры

Автор: Гость