Пример литературного произведения где четко показан пример мужества в повседнев??ых поступках к примеру :Мальчик разбил вазу и признался в этом.Нужны только литературные примеры

Литература
Пример литературного произведения где четко показан пример мужества в повседнев??ых поступках к примеру :Мальчик разбил вазу и признался в этом.Нужны только литературные примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонид Пантелеев "Честное слово".
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