Примеры 822...В выражениях,где последним выполняют действие сложения,подчеркни вто??ое слагаем.ое......

Математика
Примеры 822...В выражениях,где последним выполняют действие сложения,подчеркни вто??ое слагаем.ое......
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*9+15       20+7*9          7*8+36:6         __             ___                 ____             
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