Примеры 822...В выражениях,где последним выполняют действие сложения,подчеркни вто??ое слагаем.ое......
Математика
Примеры 822...В выражениях,где последним выполняют действие сложения,подчеркни вто??ое слагаем.ое......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*9+15 20+7*9 7*8+36:6 __ ___ ____
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