Примеры к чередующимся гласным : раст/рост; лаг/лож ; чет/ чит
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Примеры к чередующимся гласным : раст/рост; лаг/лож ; чет/ чит
Ответ(ы):
Гость:
ошиблась... там не рас,а рос
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