Примеры срочо 10 минут есть в столбик все примеры (57+67)+(58-37)=? (87+67)+(58+99)+(44+87)=? (66+55)+(87+8)+(44+77)+(64+55)=? (132-66)-(67-32)=? (167-66)-(122-56)-(77-72)=? Всё

Математика

Примеры срочо 10 минут есть в столбик все примеры (57+67)+(58-37)=? (87+67)+(58+99)+(44+87)=? (66+55)+(87+8)+(44+77)+(64+55)=? (132-66)-(67-32)=? (167-66)-(122-56)-(77-72)=? Всё

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