Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче числа 1/10;2/10;3/10;4/10;5/10;6/10;7/10;8/10;9/10;

Гость: Гость:

вот смотри у тебя 10 клеток луч(больше тебе не надо!),10 клеток.на 1 ставь внизунебольшию черту,и так через каждую клетку(можешь подрисовать вверху дугу)от 1 до 2,3,4,5,6,7,8,9 клетки.Вроде все понятно объяснила,но если что еще раз обратись(я тоже отличница) может так1/10 это 1 клетка2/10 2клетки3/10 3 клетки4/10 4 клетки5/10 5 клеток6/10 6 клеток7/10 7 клеток8/10 8 клеток9/10 9 клеток