Принадлежит ли графику функция y =2x и прямая M ( 1,5,-225 )

Принадлежит ли графику функция y =2x и прямая M ( 1,5,-225 )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Прямая М? может точка? если точка, то нет.
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