Принцип демократии «один человек – один голос» означает равенство политических прав. Вместе с тем рыночная экономика поражает имущественное неравенство. По оценкам некоторых у ченых, такая внутренняя противоречивость ...

Да, действительно, в демократическом государстве каждый человек имеет равные политические права, т.е. может принимать участие в выборах, голосовать за своего политического лидера, иметь свои политические убеждения. Однако в рыночной экономике наблюдается имущественное неравенство, что, собственно, естественно. Каждому по заслугам, каждому по способностям. Я считаю, что это справедливо. Если человек всю жизнь учился, получал знания и теперь работает по специальности, получает высокую зарплату, а другой бездельничал, нигде не учился и работает сейчас дворником или вовсе нигде не работает, почему они должны получать одинаковый оклад? Это ж бред какой-то…. Конечно, есть прекрасные рабочие специальности, очень нужные, с хорошими зарплатами, но здесь люди тоже приложили усилия и учились, чтобы стать, например, сварщиком, сантехником и т.д. Иными словами, я считаю, что никакого внутреннего противоречия насчет имущественного неравенства в демократическом государстве нет. Все справедливо, все правильно.