Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. согласитесь с этим мнение или опровергните его. ответ подтверди примерами
Обществознание
Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. согласитесь с этим мнение или опровергните его. ответ подтверди примерами
Ответ(ы):
Гость:
Это правда. Учёные доказали, что мужчины имеют больший порог боли чем девушки. Мужчины крупче телосложением и могут защитить кого-нибудь.
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