Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. согласитесь с этим мнение или опровергните его. ответ подтверди примерами

Обществознание

Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. согласитесь с этим мнение или опровергните его. ответ подтверди примерами

Автор: Гость