Принимаемые в Госдуме РФ законы поступают на одобрение в Совет Федерации (1),а затем направляются Президенту(2),который подписывает его в течении 14 д ней(3). а)1-верно б)верно только-3 в)2 и 3- верно,1- н...

В общем так. Правильный ответ здесь это Г, т.к. Госдума РФ рассматривает проекты закона в трех чтениях и после чего поступают на одобрении Совету Федерации, члены которого должны либо одобрить проект ФЗ (50% голосов) и в данном случае ФЗ направляется на подпись президенту, который в соответствии со ст. 107 ч.2 Конституции РФ в течении 14 дней должен подписать ФЗ и обнародовать его. Также важное значение имеет то, что президент имеет право наложить вето на ФЗ, т.е. не подписывать его, но если на подпись к президенту поступил ФКЗ, то он его обязан подписать (не имеет право наложить вето). И подписанный президентом закон и опубликованный в СМИ вступает в законную силу через 7 дней после опубликования либо с даты, указанной в самом законе.