Принтер печатает одну страницу за 10 секунд. Сколько страниц можно напечатать на э??ом принтере за 14,5 минуты

Математика
Принтер печатает одну страницу за 10 секунд. Сколько страниц можно напечатать на э??ом принтере за 14,5 минуты
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Гость:
1)10сек=1/6мин 2)14,5:1/6=87стр Ответ:87 стр
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