Принтер печатает одну страницу за 10 секунд. Сколько страниц можно напечатать на э??ом принтере за 14,5 минуты

Математика

Принтер печатает одну страницу за 10 секунд. Сколько страниц можно напечатать на э??ом принтере за 14,5 минуты

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