Принтер печатает одну страницу за 10 секунд. Сколько страниц можно напечатать на э??ом принтере за 14,5 минуты
Математика
Принтер печатает одну страницу за 10 секунд. Сколько страниц можно напечатать на э??ом принтере за 14,5 минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10сек=1/6мин 2)14,5:1/6=87стр Ответ:87 стр
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