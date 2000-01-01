принтер ( печатающее устройство) к домашнему компьютеру стоит 3600 руб.Один картридж ( УСТРОЙСТВО, наполненное чернилами) к нему может отпечатать 2000 страниц. Заправка картриджа стоит 650 рублей. Всем членам семьи в месяц требуется распечатать 150 страниц. 1) хватит ли одного картридж на весь учебный год ? 2) сколько печек бумаги потребуется в этих условиях в течение одного учебного года для обычной распечатки страниц компьютерного набора? 3) отпечатать одну страницу компьютерного набора стоит 4 рублей. Нужно ли покупать принтер или выгоднее пользоваться услугами специалиста? Расскажи какие данные для ответа на каждый вопрос оказались лишними в этой задачи и какими данными её надо дополнить. помогите . поставлю лучшим.