природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения Таблица 9. Помогите плиз !!!!!!!!!!!!!!!

1) Крупнейшие запасы каменного угля (Тунгусский бассейн, Ленский бассейн, Таймырский бассейн)2) Крупнейшие запасы бурого угля (Ленский бассейн)3) Нефть, газ - по всей территории4) Железные руды (Коршуновское, Тарыннахское, Тагарское, Нерюндинское, Нижнеангарское, Абаканское, Таежное, Ирбинское месторождения)5) Полиметаллы (свинец и цинк) - на Алтае6) Никель, медь - на севере около города Норильска7) Алмазы (Айхал, чернышевский, Эбеляхское месторождения - крупнейшие в России)8) Алюминиевые руды - в Восточных Саянах9) Золото - месторождения Бодайбо (Иркутская область), Сретинское, Ерофей Павлович, Советское, Алданское и другие10) Нерудные полезные ископаемые - соли, графит, слюда11) Биологические: лесные ресурсы, пушные животные (соболь особенно ценится) Проблемы освоения:1) Резкоконтинентальный климат (очень холодные зимы - полюс обитаемого холода), сухое жаркое лето - неблагоприятные условия для жизни людей2) На большей части территории - вечная мерзлота3) Низкая освоенность территории, отсутствие населения (очень мало проживает - одна из самых маленьких плотностей)4) Отсутствие дорог на большей части территории5) Удаленность от центральных областей - главных потребителей ресурсов.