Прир...внять к нулю,привести в р...вновесие,ср...внить с солнцем,ср...внять с землёй,разр...внять песок,р...внобедренный треугольник,безлюдная р...внина,разделить пор...ну,р.. .внение в строю,решить ур...внение,ур...о...

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Прир...внять к нулю,привести в р...вновесие,ср...внить с солнцем,ср...внять с землёй,разр...внять песок,р...внобедренный треугольник,безлюдная р...внина,разделить пор...ну,р.. .внение в строю,решить ур...внение,ур...оброзования,соревноваться с р...весниками,неср...вненный талант.Запишите предложения с этими совосочетаниями.Пожалуйста!

Автор: Гость