Пришла весна солнце светит ярко с крыш чистая капель падает на земле разлились ог??омные лужи а что это за шум доноситься из сквера да это воробьи расселись по веткам крылышки топорщат наскакивают друг на друга чирикают. Найдит...
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Пришла весна солнце светит ярко с крыш чистая капель падает на земле разлились ог??омные лужи а что это за шум доноситься из сквера да это воробьи расселись по веткам крылышки топорщат наскакивают друг на друга чирикают. Найдите границы предложений.Спишите вставьте пропущенные буквы и знаки препинания будьте внимательны в тексте есть предложения с однородными членами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла весна. Солнце светит ярко. С крыш чистая капель падает, на земле разлились огромные лужи. А что это за шум доносится (без мягкого знака) из сквера? Да это воробьи!
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