Пришла весна солнце светит ярко с крыш чистая капель падает на земле разлились ог??омные лужи а что это за шум доноситься из сквера да это воробьи расселись по веткам крылышки топорщат наскакивают друг на друга чирикают. Найдит...

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Пришла весна солнце светит ярко с крыш чистая капель падает на земле разлились ог??омные лужи а что это за шум доноситься из сквера да это воробьи расселись по веткам крылышки топорщат наскакивают друг на друга чирикают. Найдите границы предложений.Спишите вставьте пропущенные буквы и знаки препинания будьте внимательны в тексте есть предложения с однородными членами

Автор: Гость