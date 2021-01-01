Присмотритесь и запишите, как ведут себя цветы в солнечную и дождливую погоду. Используйте своих наблюдений для предсказания погоды

Человек давно заметил,что многие растения накануне перемены погоды изменяются. Такая способность "зеленых детей Солнца" объясняется зависимостью их жизни от условий среды: температуры, влажности и давления воздуха, а также от солнечного света. В отличие от животных в борьбе за жизнь и сохранение потомства они не могут убежать или улететь от непогоды, спрятаться в защищенном месте. Одни растения перед дождем закрывают цветки, чтобы защитить от повреждения пыльцу и уменьшить теплоотдачу; другие - при низкой относительной влажности воздуха уменьшают испарение, обильно выделяя ароматный нектар, привлекающий крылатых тружениц - пчел и других насекомых; третьи - "плачут" липкими капельками сока; четвертые - меняют форму и положение листьев.