Присоединись к защитникам животных. Напиши призыв в защиту слонов(1-2 предложения). В призыве постарайся отразить, от чего и как нужно защищать сло нов.

Ежегодно в Африке убивают десятки тысяч слонов и всё это из-за спроса на слоновую кость в Китае! Давайте привлечём внимание общественности к этой "катастрофе" ! Скажем - НЕТ! Человеческой жестокости! Слон больше, чем животное! Слон - Душа Африки!