Притягуються чи відштовхуються проводи тролейбусної лінії, коли по них проходить електричний струм?

Физика
Притягуються чи відштовхуються проводи тролейбусної лінії, коли по них проходить електричний струм?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идее должны притягиваться, потому что ток в них, как я думаю, идёт в противоположных направлениях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько натуральных делителей имеет число 132
Ответить
Геометрия
Докажите что если две высоты треугольника равны друг другу,то стороны,к которым п??оведены эти высоты также равны
Ответить
Алгебра
Даю 45 баллов, решите пожалуйста 48 пример, буду благодарен вам за помощь
Ответить
Геометрия
Дано R=5 AB-касательная .Найти OB
Ответить
Химия
25 баллов! помогите пожалуйста оба варианта 2 задания
Ответить