Притягуються чи відштовхуються проводи тролейбусної лінії, коли по них проходить електричний струм?
Физика
Притягуються чи відштовхуються проводи тролейбусної лінії, коли по них проходить електричний струм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идее должны притягиваться, потому что ток в них, как я думаю, идёт в противоположных направлениях.
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