Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий.У меня экзамен завтра по билетам,ну и нужно общее понятие по притяжательным приЛагательным с суффиксом ий.ПОМОГИТЕ

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Образуются притяжательные имена прилагательные от названий животных, лиц и других одуше. существ с помощью суффиксов -ов (-ев), -ин (-ын), -ий. Напр.: отцов дом, старцев посох, нянин платок, сестрицын наказ, лисий хвост.Данные прилагательные имеют нулевое окончание. НЕ ПУТАЙ, например, прилагательные типа синий и волчий.Синий – качественное прилагательное, непроизводное (ни от чего не образовано), без суффиксов, окончание -ий.Волчий – притяжательное прилагательное, производное (образовано от существительного волк с помощью суффикса -ий), нулевое окончание.Аналогично рассматриваются такие пары прилагательных, как рабочий и плотничий, рыжий и медвежий, дальний и акулий. Рабочий, рыжий и дальний имеют окончание -ий, а плотничий, медвежий и акулий имеют нулевое окончание и суффикс -ий, потому что являются притяжательными.!!!!!! Поэтому стоит быть внимательным при разборе прилагательных по составу и учитывать разряд прилагательного по значению. Как не запутаться при определении разряда?Запомни, что разряд имени прилагательного по значению точно можно определить только в словосочетании или в предложении.Например, вишневый компот – компот из вишен. Сделав преобразование, мы понимаем, что перед нами относительное имя прилагательное, потому что обозначает то, из чего сделан компот. А вот в словосочетании вишневый костюм прилагательное вишневый уже не обозначает, что костюм сделан из вишен, оно обозначает цвет костюма, а цвет – это качественная характеристика, т. е. в данном контексте прилагательное становится качественным. Еще несколько примеров.Железный конструктор – конструктор из железа (относительное прилагательное) Железная воля – сильная воля (качественное прилагательное) Железное здоровье – крепкое здоровье (качественное прилагательное)Медвежья шерсть – шерсть, которая принадлежит медведю (притяжательное прилагательное) Медвежья шуба у хозяйки – шуба из медведя (относительное прилагательное) Медвежья походка – неуклюжая, неловкая, развалистая (качественное прилагательное)Лисья мордочка – мордочка, которая принадлежит лисе (притяжательное прилагательное) Лисья шапка – шапка из лисы (относительное прилагательное) Лисья хитрость – очень развитая хитрость (качественное прилагательное)Чтобы определить разряд прилагательного, нужно: 1) Посмотреть, используется прилагательное в прямом или переносном значении. Если значение переносное – это качественное прилагательное.2) Если значении прямое, задать два вопроса: какой? чей? Если данное прилагательное указывает на принадлежность, перед нами – притяжательное прилагательное.3) Попробовать подставить наречие меры и степени (очень) или образовать степени сравнения. Если получилось – прилагательное качественное.4) Попробовать преобразовать сочетание с прилагательным в предложно-падежное словосочетание. Получилось – прилагательное относительное.