приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬН ОЙ связью. Лесовоз шёл быстро, (1) но вол...

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приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬН ОЙ связью. Лесовоз шёл быстро, (1) но волны, (2) расходящиеся за его кормой, (3) были отлогие, (4) чуть заметные.

Автор: Гость