Приведи подобные слагаемые: 2,29x+7,5x19,2x Ответ: (записывай ответ без промежутков; используй латинскую раскладку) 2,29x+7,5x19,2x=

Разное
Приведи подобные слагаемые: 2,29x+7,5x19,2x Ответ: (записывай ответ без промежутков; используй латинскую раскладку) 2,29x+7,5x19,2x=
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Гость:
2,29x+7,5x19,2x=-13,99х
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