Приведи примеры использования средств художественной выразительности. придумай сам или воспользуйся словами из стихотворений.

Литература
Приведи примеры использования средств художественной выразительности. придумай сам или воспользуйся словами из стихотворений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это могут быть фразеологизмы и т.д . Например : 1. Уж небо осенью дышало. 2. Я сегодня убил два зайца 3.Вижу идет- мужичок с ноготок пожалуйста
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