Приведи примеры из текста свидетельствующие о том что маленькому васютке было вс?? же одиноко и страшно в тайге Можно ли назвать его трусам

Литература

Приведи примеры из текста свидетельствующие о том что маленькому васютке было вс?? же одиноко и страшно в тайге Можно ли назвать его трусам

Автор: Гость