Приведи примеры из текста свидетельствующие о том что маленькому васютке было вс?? же одиноко и страшно в тайге Можно ли назвать его трусам

Литература
Приведи примеры из текста свидетельствующие о том что маленькому васютке было вс?? же одиноко и страшно в тайге Можно ли назвать его трусам
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю да ведь он маленький
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