Приведи примеры из жизни или из произведений литературы, из кинофильмов, в которы?? рассказывается о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Чем запоинились тебе эти люди, герои произведений?
Обществознание
Приведи примеры из жизни или из произведений литературы, из кинофильмов, в которы?? рассказывается о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Чем запоинились тебе эти люди, герои произведений?
Ответ(ы):
Гость:
Я не помню названия, но знаю что это советский фильм. про то как воспитателя дет. сада отправили в тюрьму для "выжимки " информации из преступников.
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