Приведи примеры из жизни или из произведений литературы, из кинофильмов, в которы?? рассказывается о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Чем запоинились тебе эти люди, герои произведений?

Обществознание

Приведи примеры из жизни или из произведений литературы, из кинофильмов, в которы?? рассказывается о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Чем запоинились тебе эти люди, герои произведений?

Автор: Гость