Приведи примеры слов государство россия.ребпуболика

Приведи примеры слов государство россия.ребпуболика

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Государство Россия-Великая страна РЕСПУБЛИКА-Крым Поточнее писать надо, правильные ответы будут))
Похожие вопросы