Приведите 2-3 примера биотического периодического фактора.

Биотические факторы - взаимодействие растений и животных между собой. Виды такого взаимодейтвия: 1. Конкуренция . В общем, при конкуренции животные или растения борются между собой за свой кусок хлеба 2. Мутуализм. Проще говоря, когда растения и/или животные гармонично дополняют друг друга. 3. Комменсализм - такая форма симбиоза между организмами разных видов, при которой один из них использует жилище или организм хозяина как место поселения и может питаться остатками пищи или продуктами его жизнедеятельности. При этом он не приносит хозяину ни вреда, ни пользы. В общем, маленькое незаметное дополнение. 4. Паразитизм. Оба организма: и паразит, и хозяин - ощущают на себе неблагоприятное влияние друг друга. Короче, делают сами себе плохо, а все равно живут. *Примеры: Сосуществование рыб и коралловых полипов, жгутиковых простейших и насекомых, деревьев и птиц (например, дятлов), скворцов-майн и носорогов. А периодитеские не знаю