Приведите 3 примера возникновения инерции при условии что тело движется в обратном направление по сравнению с другим обьектом?
Физика
Приведите 3 примера возникновения инерции при условии что тело движется в обратном направление по сравнению с другим обьектом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А в интернете нету что ли?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Скажите пожалуйста! К бассейну какого океана относятся реки: Замбези, Нил, Нигер, Луалаба, Оранжевая? скажите ихнее направления течения, особе...
Русский язык
Отгадай загадку за тобою этот друг Ты можешь без дорог шагать на Север и на юг на ??апад и восток Запиши слова парные согласные на конце слова с ...
Английский язык