Приведите данное уравнение к виду (ах²+bx+c=0). 1)(х+3)²+(х-2)²=х²-5х 2)(2x-3)(x+5)-2=11-(x-4)² 3)(5x-1)(5x+1)+20x²=7x-3 4)(8-x)(8+x)+(1-4x)²=12x²+1
Алгебра
Приведите данное уравнение к виду (ах²+bx+c=0). 1)(х+3)²+(х-2)²=х²-5х 2)(2x-3)(x+5)-2=11-(x-4)² 3)(5x-1)(5x+1)+20x²=7x-3 4)(8-x)(8+x)+(1-4x)²=12x²+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x^2+6x+9+x^2-4x+4-x^2+5x=0 x^2+7x+15=0 2)2x^2+10x-3x-15-2=11-(x^2-8x+16) 2x^2+7x-17=11-x^2+8x-16 3x^2-x-12=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В детской песенке на стихи Юнны Мориц есть такие строчки: По роще калиновой, По роще осиновой, На именины к щенку В шляпе малиновой Шёл ё...
Математика
Помогите решить задачу зарание спасибо. По шоссе идут две автомашины с одной и той же скорость. Если первая увеличит скорость на 10 км/ч, а вторая ...
Русский язык
Математика
Найти площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда,если его повер??ность равна 15см,8см, и 10 см.