Приведите дробь к знаменателю 60: А)11\20=?\60 б)7\10=?\60 в)7\10=?\60 г)4\15=?\60 д)5\12=?\60 е)5\6=?\60 ж)3\4=?\60 з)2\3=?\60 Это дробные числа.
Математика
Приведите дробь к знаменателю 60: А)11\20=?\60 б)7\10=?\60 в)7\10=?\60 г)4\15=?\60 д)5\12=?\60 е)5\6=?\60 ж)3\4=?\60 з)2\3=?\60 Это дробные числа.
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