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Приведите дроби 3/ 1/8 2/3 1/2 3/5 к наименьшему общему знаменателю
Приведите дроби 3/ 1/8 2/3 1/2 3/5 к наименьшему общему знаменателю
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это и есть самые наименьшие знаменатели
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