Приведите дроби 3/ 1/8 2/3 1/2 3/5 к наименьшему общему знаменателю

Приведите дроби 3/ 1/8 2/3 1/2 3/5 к наименьшему общему знаменателю

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это и есть самые наименьшие знаменатели
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