Приведите дроби к наииеньшему знаменателю: 5\7 и 1\2, 7\20 и 1/15
Математика
Приведите дроби к наииеньшему знаменателю: 5\7 и 1\2, 7\20 и 1/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57=0.71 12=0.5 720=0.35 115=0.066
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