Приведите дроби к общему знаменател и выполните дейсвия:1/2+1/4;1/2+5/7;1/4+5/6;1/2-1/8;1/2-1/3;5/6-3/8 ПОМАГИТЕ СРОЧНО
Математика
Приведите дроби к общему знаменател и выполните дейсвия:1/2+1/4;1/2+5/7;1/4+5/6;1/2-1/8;1/2-1/3;5/6-3/8 ПОМАГИТЕ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+1/4=2/4+1/4=3/4 1/2+5/7=7/14+10/14=17/14=1 3/14 1/4+5/6=3/12+10/12=13/12=1 1/12 1/2-1/8=4/8-1/8=3/8 1/2-1/3=3/6-2/6=1/6 5/6-3/8=40/48-12/48=28/48
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