Приведите дроби к общему знаменателю : к) 1/50 и 1/80 л) 1/60 и 1/15 м) 1/24 и 1/120 н) 3/50 и 7/25 о) 7/200 и 11/40 п) 8/17 и 9/34 р) 3/40 и 7/25
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю : к) 1/50 и 1/80 л) 1/60 и 1/15 м) 1/24 и 1/120 н) 3/50 и 7/25 о) 7/200 и 11/40 п) 8/17 и 9/34 р) 3/40 и 7/25
Ответ(ы):
Гость:
1/50 и 1/80 8/400 и 5/800 2 ) 1/60 и 1/15 1/60 и 4/60 3)1/24 и 1/120 5/120 и 1/120 4)3/50 и 7/25 3/50 и 14/50 5)7/200 и 11/40 7/200 и 55/200 6)8/17 и 9/34 16/34 и 9/34 7) 3/40 и 7/25 15/200 и 56/200
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