Приведите дроби к общему знаменателю равному произведению знаменателей; приведи??е эти же дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/4 и 1/6; б) 1/10 и 1/4; в)5/6 и 5/8; г) 2/15 и 3/10. Помогите(

Математика

Приведите дроби к общему знаменателю равному произведению знаменателей; приведи??е эти же дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/4 и 1/6; б) 1/10 и 1/4; в)5/6 и 5/8; г) 2/15 и 3/10. Помогите(

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