Приведите дроби к общему знаменателю равному произведению знаменателей; приведи??е эти же дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/4 и 1/6; б) 1/10 и 1/4; в)5/6 и 5/8; г) 2/15 и 3/10. Помогите(

Математика
Приведите дроби к общему знаменателю равному произведению знаменателей; приведи??е эти же дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/4 и 1/6; б) 1/10 и 1/4; в)5/6 и 5/8; г) 2/15 и 3/10. Помогите(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а) 6/24 и 4/24 - произведение; 3/12 и 2/12 - наименьший общийб)4/40 и 10/40;                            2/20 и 5/20в)40/48 и 30/48;                           20/24 и 15/24г)20/150 и 45/150;                        4/30 и 9/30

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