Приведите дроби к однаму из знаменателей 10 или 100 и запишите соответствующие десятичные дроби 3/4 2/5 3/30 2/25 3/50

Разное
Приведите дроби к однаму из знаменателей 10 или 100 и запишите соответствующие десятичные дроби 3/4 2/5 3/30 2/25 3/50
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/4= 75/100; 2/5=4/10 или 40/100; 3/30=1/10 или 10/100; 2/25=8/100; 3/50=6/100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В одному ланцюзі ДНК кількість аденіну становить 16 %, тиміну - 34%, гуаніну - 24%, цитозину - 26%. Користуючись правилом Чаргаффа, визначте відсот...
Ответить
Разное
Составьте тематику классных часов на учебный год для учащихся 2 класса.
Ответить
Разное
4*6-5+3-8:4 помогите пожалуйста расставьте скобки что бы получилось 13
Ответить
Разное
Глаголы к профессии доктор
Ответить
Разное
Написал квадрат со стороной 4 см. раздели его на 4 равные части закрылась банк четвертую квадрата. найди периметр закрепленного квадрата ...
Ответить
Разное
Укажите форму государственного устройства послевоенной Италии
Ответить
Разное
Функционально-смысловые типы речи. (Повествование, описание, рассуждение)
Ответить
Разное
Ответить
Разное
Помогите написать маленькое сочинение на тему Милоны нашего времени Милон из комедии "недоросль"
Ответить
Разное
Исправь ошибки в значениях фразеологизмов. голову повесить- запомнить,намотать на ус- обманывать,водить за нос- огорчиться
Ответить