Приведите дроби к однаму из знаменателей 10 или 100 и запишите соответствующие десятичные дроби 3/4 2/5 3/30 2/25 3/50

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Приведите дроби к однаму из знаменателей 10 или 100 и запишите соответствующие десятичные дроби 3/4 2/5 3/30 2/25 3/50

Автор: Гость