Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Приведите к многочлену стандартного вида: 1. (a+7b)(a-7b)
Приведите к многочлену стандартного вида: 1. (a+7b)(a-7b)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(a+7b)(a-7b)=a+7ab-7ab-49b=a-49b
Похожие вопросы
Используя цифры 5 , 0 , 3 причем каждую только один раз составьте всевозможные трехзначные числа Из этих чисел наибольшее число на сколько больше н...
X=60-t-2t Постройте графики зависимости: координаты, проекций скорости и ускорения тела от времени
Что такое chariot на русском
Сочинение на тему мой герой из мультика блини
Кто знает песню напиши кто написал и как называеться Когда мне мама говорила, все это пустое И только истинные ценности чего-то стоят И все это за ...
Помогите перевести текст пж!!! Кофені шыуы туралы кптеген аыздар бар. Соларды біреуінде былай делінеді; молда бойында деттен тыс ойна салан ешкілер...
Помогите мне с заданием придумать продолжение Мишиной сказки.
Признаки демократической литературы
В каких случаях проводятся эксперименты?
Y-квадрат - 9x квадрат ---------------------------------- - (типо дробь) 18x квадрат - 6xy
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск