Приведите к многочлену стандартного вида: 1. (a+7b)(a-7b)

Приведите к многочлену стандартного вида: 1. (a+7b)(a-7b)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(a+7b)(a-7b)=a+7ab-7ab-49b=a-49b
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