Приведите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций: а) Pb(NO3)2 + KOH --gt; б) FeO + Ba(OH)2 --gt; в) H3PO4 + Ca(OH)2 --gt; г) CrCl3 + Mg(OH)2 --gt; д) NaOH + SO3 --gt; е) Mg(OH)2 + HNO3 --gt;
Химия
Приведите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций: а) Pb(NO3)2 + KOH --gt; б) FeO + Ba(OH)2 --gt; в) H3PO4 + Ca(OH)2 --gt; г) CrCl3 + Mg(OH)2 --gt; д) NaOH + SO3 --gt; е) Mg(OH)2 + HNO3 --gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2KOH+Pb(NO3)2=Pb(OH)2+2KNO3 Pb²⁺+2OH⁻=Pb(OH)2 б)не будет взаимодействия в)2H3PO4+3Ca(OH)2=Ca3(PO4)2+6H2O 6H⁺+2PO4³⁻+3Ca²⁺+6OH⁻=Ca3(PO4)2+6H2O г)не будет взаимодействия д)2NaOH + SO3=Na2So4+H2O 2OH⁻+SO3=SO4²⁻+H2O e) Mg(OH)2 +2HNO3=Mg(NO3)2+2H2O 2H⁺+Mg(OH)2=Mg²⁺+2H2O
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