Приведите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций: а) Pb(NO3)2 + KOH --gt; б) FeO + Ba(OH)2 --gt; в) H3PO4 + Ca(OH)2 --gt; г) CrCl3 + Mg(OH)2 --gt; д) NaOH + SO3 --gt; е) Mg(OH)2 + HNO3 --gt;

Химия

Приведите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций: а) Pb(NO3)2 + KOH --gt; б) FeO + Ba(OH)2 --gt; в) H3PO4 + Ca(OH)2 --gt; г) CrCl3 + Mg(OH)2 --gt; д) NaOH + SO3 --gt; е) Mg(OH)2 + HNO3 --gt;

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